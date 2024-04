Sugo-gate, Ligabue replica ad Antonella Clerici, la conduttrice lo invita nel suo programma: “Tu porta il Lambrusco”

Botta e risposta tra Antonella Clerici e Luciano Ligabue. L’inedita coppia è protagonista in queste ore di un surreale scambio di battute dopo le parole della conduttrice, ieri ospite di Francesca Fagnani a Belve. Ma cos’è il cosiddetto “sugo-gate” esploso sui social?

Sugo-gate, botta e risposta tra Ligabue e Antonella Clerici

Nel corso della puntata di ieri di Belve, Antonella Clerici ha vuotato il sacco su diversi personaggi. Oltre a parlare di Barbara d’Urso, si è tolto un sassolino anche rispetto a Ligabue, rivelando un retroscena che si sarebbe portato dietro da un po’ di tempo.

Bisogna tornare al 2010, anno in cui la Clerici condusse il Festival di Sanremo al quale Ligabue disse di no. Il (presunto) motivo? Perché lei “sapeva di sugo”. Per molti anni Antonellina ha sempre evitato di fare il nome del cantante in questione, ma ieri sera è finalmente venuto a galla, spiegando di esserci rimasta male all’epoca:

Me l’hanno riferito, per cui premetto se non è vero chiedo scusa ma se è vero mi aspetto le sue scuse: era Ligabue. Ho fatto di tutto per averlo al mio festival sognavo che andassimo via alla fine dell’ultima puntata in Harley Davidson, mi piaceva l’idea era un cantante che amavo moltissimo. Quando mi hanno detto questa cosa sono rimasta così male. Poi detta da lui è ancora più grave, lo immaginavo che sapeva anche lui di sugo di amatriciana, così rock un bel maschione. Ci sono rimasta molto male due volte.

In mattinata non si è fatta attendere la replica di Ligabue attraverso le sue Stories (video in apertura):

Cara la mia Antonella, no. Non ho mai detto che tu sappia di sugo. Scusa se sorrido ma veramente è una roba troppo assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo a cui mi hanno invitato, per il motivo che Sanremo a me mette molta tensione e io preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato. Quindi l’unica ragione è quella. Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una cosa del genere, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di fare chiarezza con me e ti sei tirata dietro per così tanto tempo questa stupidaggine. Comunque ti ho sentita dire che avresti chiesto scusa nel caso in cui questa cosa non fosse stata vera, quindi accetto le tue scuse e ti abbraccio.

Cara @antoclerici ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono. — Luciano Ligabue (@ligabue) April 23, 2024

Antonellina ha, a sua volta, replicato in diretta tv con tanto di invito finale a E’ sempre mezzogiorno: