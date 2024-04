Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2024 e cerimonia della Salvacion: cosa accadrà nella quarta puntata del 18 aprile

La quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2024 sta per tornare nella prima serata di oggi, giovedì 18 aprile, come sempre su Canale 5. Alla conduzione del reality ci sarà Vladimir Luxuria, accompagnata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Cosa vedremo in questo quarto appuntamento, dopo la squalifica di Francesco Benigno?

Isola dei Famosi, la quarta puntata del 18 aprile

Non solo concorrenti positivi al Covid ed infortuni: l’Isola dei Famosi 2024 nei giorni scorsi ci ha regalato un nuovo colpo di scena, in seguito alla squalifica improvvisa di Francesco Benigno. Quest’ultimo ha fornito la sua versione che però sarebbe del tutto opposta a quella di Mediaset e della casa produttrice del reality.

Ma nel frattempo, cosa dobbiamo aspettarci dalla quarta puntata dell’Isola in programma per questa sera? Stando alle anticipazioni ufficiali, due nuovi concorrenti arriveranno sulle coste di Cayo Cochinos e, per unirsi al cast degli attuali naufraghi, dovranno affrontare un compito segreto. Saranno in grado di superarlo?

Durante il nuovo appuntamento, grande spazio sarà dedicato alla cerimonia della Salvación: chi tra Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich e Peppe Di Napoli verrà salvato? La decisione sarà nelle mani degli spettatori che potranno esprimere il loro voto attraverso quattro differenti canali: l’app Mediaset Infinity, il sito web, la Smart TV e gli SMS. I due naufraghi con meno voti si sfideranno in un duello per determinare chi rimarrà in nomination anche per la prossima puntata.