Matrimonio tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei: c’è la data ufficiale

Le voci girano come le piume di un pavone in amore! Pare che l’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei sia destinato ad arrivare sull’altare: il matrimonio sembra essere fissato per la primavera del 2024, con Roma pronta a diventare la città degli innamorati a pieno regime.

Manila Nazzaro, ex reginetta di bellezza e affascinante conduttrice televisiva, ha condiviso con entusiasmo il suo racconto con il magazine Chi alcune settimane addietro:

Ci piacerebbe sposarci, ma non abbiamo ancora deciso quando e come. Vorremmo una cerimonia intima e romantica, magari in un posto speciale per noi. Per ora stiamo godendo del nostro amore e della nostra convivenza, che è stata una scelta naturale e spontanea.

Siamo felici così. Un figlio? Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi. Viviamo alla giornata e accogliamo quello che la vita ci offre. Adesso mi godo la storia con Stefano, che è una persona speciale per gentilezza e bontà d’animo. Ho un passato complicato, ma non ho mai smesso di sperare nell’amore e sono felice.