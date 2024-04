Chi è Oriana Sabatini? La futura moglie di Paulo Dybala, matrimonio e curiosità

Oriana Sabatini, la talentuosa cantante e attrice argentina, sta facendo il suo ingresso nel mondo televisivo italiano. La 28enne, nota principalmente per la sua relazione con il calciatore Paulo Dybala, sarà ospite nel programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’appuntamento è fissato per sabato 27 aprile alle 16:30.

Durante l’intervista, Oriana parlerà della sua storia d’amore con Dybala, che dura ormai da sei anni, e delle nozze imminenti. La coppia si prepara a convolare a nozze il prossimo 20 luglio 2024 in Sudamerica, e l’evento promette di essere un momento speciale con circa 300 invitati.

Oriana Sabatini è una figura conosciuta sia in Italia che in Argentina. Ha seguito il suo cuore trasferendosi prima a Torino e poi a Roma per amore. Oltre alla sua relazione con Dybala, Oriana è una talentuosa cantante e attrice, figlia dell’attrice venezuelana Catherine Fulop e dell’imprenditore argentino Osvaldo Sabatini. Non possiamo dimenticare che sua zia è l’ex tennista Gabriela Sabatini.

L’attesa per il loro matrimonio cresce, e i fan sono ansiosi di vedere questa coppia affiatata celebrare il loro grande giorno.

Dybala: chi è il campione di calcio

Nome completo: Paulo Bruno Exequiel Dybala

Data di nascita : 15 novembre 1993

: 15 novembre 1993 Altezza : 1,77 metri

: 1,77 metri Posizione : Attaccante – Seconda punta

: Attaccante – Seconda punta Nazionalità: Argentina

