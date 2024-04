La data del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si avvicina sempre di più. La coppia convolerà a nozze il prossimo 30 giugno. Ma cosa ha consigliato Belen Rodriguez alla sorella minore, rispetto al grande giorno? La showgirl argentina ha svelato il suo pensiero nel corso della sua ospitata a Stasera c’è Cattelan.

Belen ha ironizzato sulle nozze della sorella Cecilia ormai imminenti ed ha svelato qual è stato il suo consiglio: quello di non farlo. Successivamente ha fatto un chiaro riferimento alle parole di Stefano De Martino sul fatto che sia presuntuoso sposarsi, commentando:

Se ho dato consigli a Cecilia per il matrimonio? Sì, di non farlo. L’altro giorno ho sentito una cosa molto divertente. Che il matrimonio è diventato per i presuntuosi. L’87% dei matrimoni finisce e pensare di far parte di quella piccola percentuale che rimane insieme è molto presuntuoso. Quindi Cecilia sei molto presuntuosa però fai bene. In realtà, non credo tanto nelle promesse, più che promesse a volte sembrano minacce. Però credo in un rapporto di lunga durata, di rispetto, di sincerità. Lo sogno e non smetterò mai di farlo.