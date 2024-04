Brutta disavventura per Federico Massaro, l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Attraverso le sue Instagram Stories (trovate il video in apertura), il modello ha raccontato di essere stato vittima di un tentato furto nella sera di ieri. Per fortuna però, tutto si sarebbe risolto per il meglio.

Il fattaccio sarebbe accaduto dopo una serata trascorsa ai Navigli. Federico stava per rincasare, quando si è imbattuto in alcuni malviventi che avrebbero tentato di strappargli la collanina che portava al collo.

Fortunatamente però, l’ex concorrente del Grande Fratello è riuscito a reagire mettendo in fuga i ladri. Ecco cosa ha raccontato Massaro attraverso il suo profilo social:

Hanno cercato di derubarmi mentre tornavo a casa, adesso vi racconto. Praticamente, ero vicino alla Stazione Centrale dopo essere stato ai Navigli, arriva uno che mi dice “ah bello stile”, il suo amico mi prende la collana, me la strappa, ma resta appesa al mio collo. Io lo guardo dopo che me l’aveva spaccata e gli dico “persona sbagliata, ti conviene correre”. Li vedo partire, cominciano a correre come dei pazzi ed è stata tipo la soddisfazione più grande della mia vita.

Una volta mi era capitato di assistere a una scena identica, con il mio migliore amico, soltanto che la collana non l’avevano rubata a me. Questa volta hanno provato a farlo a me e vi giuro, quando li ho visti correre è stata una soddisfazione che non potete immaginarvi. Ovviamente sono tornato a casa, l’ho aggiustata, ero un po’ triste perché non sapevo se ci sarei riuscito, però alla fine tutto bene. Me*de che non siete altro, mamma mia che soddisfazione ragazzi.