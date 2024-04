Federico Massaro ha risposto alle domande dei follower chiarendo qual è il suo rapporto con Vittorio Menozzi, ex concorrente del Grande Fratello che sta ospitando a casa sua.

Federico ha aperto le danze svelando come sta vivendo il post Grande Fratello insieme a Vittorio:

Usciti dal Gf si hanno davanti tante possibilità il punto è che ci sono possibilità finte, persone false e vere, e si deve imparare a distinguere le cose. Io e Vitto siamo un po’ in questa situazione, stiamo bene ma abbiamo un pochino di ansia perché non sappiamo bene dove guardare.

Vittorio e Federico convivono insieme e, proprio per questo, l’ex gieffino ha voluto fare delle precisazioni sul loro rapporto:

Sì Vitto è qui a Milano, stiamo cercando di fare un po’ di cose. Io sono stato dietro ai miei business e lui sta cercando di imparare a recitare, l’ho portato in una scuola di recitazione e gli sto dando una mano. Vitto ha fatto un po’ avanti e indietro da casa mia e adesso è tornato.

Io voglio chiarire questa cosa: sia io, che altri miei amici, che Vittorio siamo eterosessuali. Non è che non esistono amicizie belle tra eterosessuali maschi.

Non è che se io do una mano a Vittorio e viene a vivere da me allora siamo una coppia, no. Questa cosa deve finire: ci sono le amicizie belle tra eterosessuali, come ci sono le coppie. Ma noi siamo eterosessuali, basta con questa cosa.

Non è bello mai essere additato per qualcosa che non si è. Io non ho nessun problema: una persona può essere eterosessuale o non, mi è simpatica e mi fa piacere passare del tempo insieme e diventa mio amico. Però se io dico 1, 10, 100 volte che sono eterosessuale, basta, fine. Cioè anche meno.