Greta Rossetti è ingrassata dopo il GF? La sua risposta è perfetta – VIDEO

Greta Rossetti dopo il Grande Fratello è tornata alla vita di sempre con una novità: la sua bellissima storia d’amore con Sergio D’Ottavi conosciuto nella Casa.

Greta Rossetti, proprio in queste ore, ha voluto rispondere agli estimatori dicendo la sua in merito ad una domanda sul suo leggero cambio di peso attuale:

Ricevo tante domande così, se le avessi ricevute prima sarei andata in depressione ma adesso non mi importa più perché sono felice, sto bene sia con me stessa che con il mio corpo.

Ho preso qualche chilo sì ma sono nel mood “chi se ne frega”, voglio rimettermi in forma ma perché mi piace mangiare sano e allenarmi. Ma non sono più in fissa con “oddio devo tornare in forma, buttare giù sti chili”, cioè chi se ne frega.

Con calma, nel giusto tempo lo farò. Ora mi sto godendo la mia vita, Sergio, ci penso che devo buttare giù sti chili ma non è il mio pensiero principale, chi se ne frega dei chili in più dai.