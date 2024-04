Mirko e Perla, cosa fanno dopo il GF: “Il tatuaggio con Greta? Lo devo levare oppure…”

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, intervistati tra le pagine di Chi Magazine, svelano cosa stanno facendo dopo la fine del Grande Fratello.

Facciamo quello che siamo, i fidanzati. Siamo tornati a una dimensione più da ragazzi, era quello che ci eravamo promessi una volta che saremmo stati lontani dalle telecamere. Volevamo regalarci spensieratezza e, certo, volevamo ritornare a un po’ di normalità.

Mirko ha raggiunto Perla a Napoli per il fine settimana: “Per Perla questa è casa, per me è la mia seconda casa. Ed è la nostra città del cuore, lo è stata per cinque anni, figuriamoci ora: mi basta arrivare a Napoli per ritrovare l’allegria”.

E per ritrovare, magari, anche Ciro Petrone, che qui vive e lavora (ha la sua bella boutique su al Vomero):

Ciro è per me veramente un amico, anzi, è un fratellino-fratellone, ogni volta che vengo a Napoli non posso non incontrarlo: dal primo giorno nella Casa del Gf è stato dalla mia e dalla nostra parte. Così sabato abbiamo cenato con lui al Gold (il Gold Tower Lifestyle Hotel, ndr) e con i proprietari, due persone carinissime, Carlo e la moglie Alessia.

E per quanto riguarda il famoso tatuaggio fatto insieme a Greta Rossetti, l’ex gieffino precisa:

Il tatuaggio che ho fatto dopo Temptation Island con Greta (Rossetti, con cui Mirko ha avuto una relazione, ndr)? Il passato è passato, si guarda da qui in poi. Comunque sì, me lo devo levare o lo devo trasformare in qualche modo.

Poi Brunetti aggiunge: