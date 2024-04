Mirko e Perla, convivenza dopo il Grande Fratello? Le parole di Brunetti per Greta

Perla Vatiero non ha dubbi: Mirko Brunetti è l’uomo della sua vita. Lo aveva detto al Grande Fratello e lo ha ribadito anche ieri, ospite della trasmissione Verissimo. Qui, infatti, oltre a parlare dell’attuale rapporto con Mirko ha anche commentato: “Se è l’uomo della mia vita? Sì, l’ho sempre pensato, in realtà non ho mai smesso di pensarlo, nonostante tutto”.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero dopo il Grande Fratello

A prendere la parola è poi stato proprio Mirko Brunetti, fidanzato della vincitrice del Grande Fratello, presente anche lui in studio, il quale ha inizialmente espresso tutta la sua felicità per l’importante traguardo raggiunto dalla ragazza:

Chi l’avrebbe mai detto. Io sono veramente felice per lei perché ho sempre creduto in Perla anche quando nessuno ci credeva, soprattutto non ci credeva lei stessa, quando quei giorni erano così bui, ho sempre pensato che sarebbe volata.

L’ex gieffino ha poi analizzato cosa c’era che non andava del loro rapporto:

Sicuramente noi abbiamo affrettato molto, abbiamo fatto dei passi importanti molto presto, andando a convivere senza stabilità, giovani, molto giovani. Adesso, secondo me, dobbiamo innanzitutto viverci con spensieratezza, con leggerezza, con normalità, piano piano.

Pur essendo molto gelosi l’uno dell’altra, questa volta vogliono fare le cose con calma, ed infatti la coppia non andrà subito a convivere. Ecco le parole di Perla:

Andare a convivere subito non penso anche perché devo anch’io un attimo prendere in mano la mia vita, sono quattro mesi e mezzo che sono chiusa in una casa, ma penso anche lui, dobbiamo un attimo organizzarci.

Rispetto a Greta Rossetti, Mirko ha voluto farle arrivare il suo ringraziamento:

Io dico grazie perché comunque io e Greta ci siamo dati l’uno per l’altra, ma che poi abbiamo sbagliato la forma, l’abbiamo capito strada facendo.

Infine, ha svelato qual è il suo augurio per un futuro con Perla:

Parlarci di più e con più spensieratezza senza dover pensare troppo a lungo termine, soprattutto lontano dalle telecamere.