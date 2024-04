Perla Vatiero e la prima volta con Mirko dopo il Grande Fratello: ecco cosa pensa dell’amicizia con Greta

La vincitrice dell’ultimo Grande Fratello, Perla Vatiero, si è raccontata nelle passate ore nell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda nel pomeriggio di Pasqua di Canale 5. Dall’amore ritrovato per Mirko Brunetti all’inaspettata amicizia con la sua “rivale” Greta Rossetti.

Perla Vatiero si racconta a Verissimo dopo il Grande Fratello

La vittoria di Perla al Grande Fratello per qualcuno è stata una vera sorpresa. La Vatiero si è lasciata alle spalle la favorita, Beatrice Luzzi. Ecco come ha vissuto questa emozione fortissima:

Sono felicissima, molto emozionata, devo un attimo metabolizzare il tutto, non mi rendo ancora conto che ho vinto, sono sincera, non mi aspettavo di arrivare fin qui, non mi aspettavo di vincere nel momento in cui sono entrata in quella Casa con tante paure. Inizialmente ero timorosa nell’entrare, perché sapevo la mia situazione. E’ stata un’esperienza unica, inspiegabile, per me è stato un viaggio magico… Sono emozioni molto forti…

Ma come è stata la prima volta fuori dalla Casa con Mirko?

Abbiamo parlato poco, ci siamo un po’ goduti il momento, ci siamo vissuti perché desideravamo da tanto non essere sotto le telecamere, quindi, anche solo toccarci, lo stare insieme, cercare la complicità, la normalità, ecco… quello che volevamo da un po’ e ci mancava tantissimo.

Il Grande Fratello ha rappresentato per Perla una grande crescita personale. Eppure c’è stato un momento preciso in cui ha pensato di abbandonare il reality:

Ho vissuto una settimana molto pesante durante la quale io ho pensato di mollare, L’unica volta, sono sincera, veramente lì ho pensato di andarmene e che non riuscivo a gestire una situazione così forte con Greta. Troppa pressione, non riuscivo a gestire quella situazione, anche solo vedere Mirko affrontare un discorso che era giusto che lui lo facesse. Dolore più che altro, non era gelosia, la gelosia è un qualcosa di veramente piccolo rispetto a quello che io ho provato in quella settimana. Ma una volta che ero lì mi sono detta ‘Va bene, ti hanno messo davanti quest’ostacolo grandissimo che va proprio oltre ogni limite di sopportazione’ e quindi ho fatto ‘Devi essere forte, cerca di gestirla perché è un momento che ti farà crescere tanto’. L’ho fatto, non mi aspettavo il come, però alla fine l’ho gestita, ecco.

Tuttavia Perla ha ammesso di aver compreso subito che la storia con Mirko non era, in fondo, mai finita:

In quei venti giorni, già nel momento in cui sono entrata, l’impatto, l’abbraccio. Su quello noi non abbiamo mai avuto dubbi, purtroppo era la nostra situazione esterna, una convivenza intrapresa a un’età piccola, da incoscienti. Non ci siamo goduti una convivenza da ragazzini, ci siamo appesantiti tanto, abbiamo vissuto una vita quasi da adulti, a rincorrere sempre un obiettivo, sempre un progetto, senza viverci un fidanzamento normale. Lui si era spento nei miei confronti e tutto questo cade sulla relazione […] Non mi sono mai convinta del fatto che ci eravamo lasciati, non mi convincevo del fatto che una relazione così forte non avesse avuto un confronto.

Poi ha commentato il rapporto che si è venuto a creare con Greta:

Anche lei ha ammesso che comunque non era innamorata di Mirko, era semplicemente un’infatuazione e semplicemente s’è fatta prendere dal momento, buttandosi in modo un po’ superficiale in questa situazione. A me dispiace un po’ per tutto, per tutta la situazione che s’è creata però devo dire che siamo state brave a gestire questa cosa. Forse magari nei primi mesi no, perché ci sono state delle cose a livello social che ci sono venute un po’ contro, però, ritrovandoci all’interno della Casa, ci siamo chiarite. Lei mi ha spiegato un po’ di cose e mi ha fatto piacere, comunque, conoscerla, in modo un po’ più profondo. La situazione Mirko l’ho accantonata del tutto, ho conosciuto Greta… Ci siamo date qualcosa l’una per l’altra.