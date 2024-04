Beatrice Luzzi cambia idea su Giuseppe Garibaldi? Durante l’ultima puntata di Verissimo andata in onda ieri, la vincitrice morale del Grande Fratello aveva espresso la volontà di non far entrare il bidello in studio. Beatrice Luzzi cambia idea su Giuseppe Garibaldi? Spunta il video “Se è gradita la sua presenza? No, direi di no”, ha …

Leggi tutto “Beatrice Luzzi cambia idea su Giuseppe Garibaldi? Spunta il video: “Siamo riusciti ad affrontare…””