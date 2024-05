Diretta Concerto Uno Maggio Taranto 2024, cantanti, ospiti e scaletta: chi ci sarà e dove vederlo

Non solo il Concertone del Primo Maggio a Roma, tradizionale appuntamento in programma per la Festa del Lavoro. C’è un altro concerto da tenere in considerazione, ovvero quello dell’Uno Maggio di Taranto. Si tratta dell’evento alternativo “Uno maggio libero e pesante”. Ecco di seguito i cantanti che si esibiranno.

Concerto Uno Maggio Taranto 2024

Il concerto dell’Uno Maggio di Taranto 2024 è giunto alla sua undicesima edizione e si pone come l’evento a sostegno della libertà e contro la paura di essere liberi in un periodo “buio” dove “chi si oppone viene censurato o manganellato”.

La manifestazione vede alla conduzione Martina Martorano, Valentina Petrini, Serena Tarabini e Andrea Rivera.

Tanti gli ospiti annunciati, tra cui rappresentanti di associazioni (Amnesty International, Fridays For Future, NoTav, Ultima Generazione, XR Puglia), la presenza di Roberto Salis, padre dell’insegnante e attivista Ilaria Salis detenuta in carcere in Ungheria, la scrittrice tarantina Mariangela Tarì, autrice di Terra madre, l’autore veronese Raffaele Crocco, il giornalista inviato di guerra Nico Piro, l’iraniana Parisa Nazari dall’associazione Donna, Vita, Libertà.

Il concerto vero e proprio prenderà il via alle ore 14 al Parco delle Mura Greche di Taranto. Ecco chi sono i cantanti in scaletta: Area, Brunori Sas, Serena Brancale, Cristiano Cosa, Frenetik, Valerio Lundini e I VazzaNikki, Mannarino, Mama Marias & Don Ciccio, Marlene Kuntz, Gabriella Martinelli, Francesca Michielin, N.A.I.P., Emma Nolde, Willie Peyote, Selton, Terraross, Tre allegri ragazzi morti, Malvax.

La diretta del concertone potrà essere seguita in tv su Antenna Sud canale 14 del Digitale Terrestre (Puglia e Basilicata) oppure in streaming collegandosi al sito https://www.antennasud.com/streaming/ o sui canali social di @unomaggiotaranto.