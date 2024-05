Cantanti Concerto Primo maggio 2024: ecco chi ci sarà sul palco, orari e presentatori

Cantanti Concerto Primo maggio: chi sono? Oggi, è il giorno dell’evento a Roma che quest’anno si sposta al mitico Circo Massimo.

Cantanti Concerto Primo maggio: ecco chi ci sarà sul palco

A guidare la festa ci saranno Noemi e Ermal Meta, mentre Big Mama ci darà il benvenuto con una presentazione super cool per iniziare 12 ore di puro delirio musicale.

Non conosciamo ancora l’ordine di esibizione dei cantanti del concerto del Primo maggio ma eccovi l’ordine alfabetico degli artisti che si esibiranno:

Achille Lauro

Alda

Anna Castiglia

Ariete

Bigmama

Bloom

Caffellatte & Giuze

Chiamamifaro

Coez & Frah Quintale

Colapesce Dimartino

Cor Veleno

Cosmo

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Ermal Meta

Ex-Otago

Geolier

La Municipal

La Rappresentante Di Lista

Leo Gassmann

Lina Simons

Mahmood

Malika Ayane

Maria Antonietta e Colombre

Mazzariello

Mille

Morgan

Motta

Negramaro

Noemi

Olly

Piero Pelù

Piotta

Rosa Linn

Rose Villain

Santi Francesi

Stefano Massini e Paolo Jannacci

Tananai

Teseghella

Tripolare

Tropico

Ultimo

Uzi Lvke

Vale Lp

Gli orari

Il Concertone comincerà alle 13.15 con l’opening (in esclusiva per Rai Play), per entrare poi nel vivo a partire dalle ore 15.15 in diretta su Rai 3 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per le edizioni dei telegiornali), oltre che in diretta su Rai Radio2, su RaiPlay e Rai Italia. Su Rai 2 ci sarà una maratona che vedrà Diletta Parlangeli condurre fino alle ore 19.00 circa, per tornare in collegamento intorno alle ore 20.00 con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini che accompagneranno il pubblico fino alla chiusura dello spettacolo.