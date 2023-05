Scaletta cantanti concerto Primo Maggio 2023: ordine di uscita e orari

Al via il Concerto del Primo Maggio 2023, in diretta tv e streaming da piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento andrà in onda a partire dalle ore 15.15 (qui tutte le informazioni sulla scaletta e su come vederlo in diretta). Ma qual è l’ordine di uscita e gli orari?

Scaletta concerto Primo Maggio 2023

Ambra Angiolini è pronta per la sesta volta consecutiva a condurre l’evento del concerto del primo maggio 2023. Ad affiancarla sarà Fabrizio Biggio.

Ad aprire la manifestazione musicale annuale sarà l’opening act di Leo Gassman, Inside, Savana Funk, Camilla Maglio, Webro. Si prosegue poi con una serie di artisti tra emergenti e nomi celebri, fino a questa sera.

Ecco la scaletta ufficiale del concerto del primo maggio 2023 con l’ordine di uscita e gli orari:

Ore 14:00 inizia il pre-show:

Wepro

Leo Gassmann

Iside

Savana funk

Camilla Magli

Ore 15.15 inizia il Concerto anche in diretta tv:

Gaia

Bnkr44

Alfa

Giuse The Lizia

Ciliari

Mille

I vincitori del Contest 1MNEXT (Etta, Maninni, Still Charles)

Il vincitore del contest Sicurezza stradale in musica (Hermes)

Rose Villain

Wayne

Tropea

Napoleone

Uzi Lvke

Epoque

Ginevra

Serendipity

L’Orchestraccia

Fulminacci

Mara Sattei

Paolo Benvegnù

Il Tre

Ore 19:00 dj set di Ema Stokholma

Ore 21 ritorna la musica dal vivo