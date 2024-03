Lil Jolie, Serale di Amici 23: vero nome e risultato ballottaggio

Loredana Bertè è stata ricoverata per accertamenti dopo un malore. Il suo staff ha comunicato l’annullamento del concerto previsto per l’11 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, posticipandolo al 15 maggio. Loredana Bertè ricoverata d’urgenza per un malore “Siamo veramente costernati, ma a causa di un improvviso dolore addominale” la cantante 73enne “non potrà andare …

