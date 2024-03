Amadeus conduttore di Sanremo 2025? La Rai interviene ma per i bookmaker c’è ancora gara

Sebbene il Festival di Sanremo, terminato oltre un mese fa, si sia chiuso con le chiare dichiarazioni di Amadeus che quella del 2024 sarebbe stata l’ultima edizione da lui condotta, il dubbio sulla sua presenza è rimasto fino a poche ore fa. I bookmaker vedono ancora una gara aperta nel toto-nomi dei futuri conduttori, e ad intervenire è stata anche la Rai con una nota ufficiale. Ma cosa sta succedendo? E qual è il destino del prossimo Sanremo 2025?

Amadeus conduttore di Sanremo 2025? La nota della Rai

Dopo aver condotto cinque edizioni, la presenza di Amadeus a Sanremo 2025 nei panni del conduttore continua ad essere ancora un argomento di discussione. Malgrado le voci di addio da parte dello stesso Amadeus, infatti, per i betting analyst di Snai si gioca a 7,50 la sesta volta del presentatore all’Ariston.

Non solo: secondo quanto riportato da Italia Oggi, il conduttore avrebbe accettato la proposta dell’ad Rai Roberto Sergio in merito alla conduzione dei prossimi due Festival. Ad intervenire però è stata la stessa azienda pubblica, smentendo categoricamente le ultime voci e parlando in una nota ufficiale di “notizie infondate”.

Nella nota in questione, infatti, la Rai ha fatto sapere:

Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate.

Bocciata dunque definitivamente l’ipotesi di Amadeus come conduttore del prossimo Sanremo 2025, ecco che il toto-nomi si accende. In ballo ci sono volti Rai molto amati, come quello di Alessandro Cattelan, ma anche il possibile ritorno di Carlo Conti e l’approdo di Massimo Giletti.

I bookie per il momento spingono per un duello tra due new entry: in pole c’è Alessandro Cattelan offerto a 3,50, in vantaggio su Stefano De Martino, primo rivale a 5,50. Chiude il podio virtuale Carlo Conti, già direttore artistico tra 2015 e 2017, dato a 6,50, con Maria De Filippi prima donna in lavagna a 7,50.