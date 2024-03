Lorenzo Fragola, ex pupillo di Fedez e vincitore di X Factor, intervistato da Il Messaggero ha attaccato il rapper reo di non averlo aiutato con i suoi attacchi di panico nonostante le campagne di sensibilizzazione sulla salute mentale di cui, da mesi, si fa promotore.

Il rapporto pessimo con Fedez durò pochissimo. Non aveva niente a che fare con il mio modo di vedere le cose. Era stato il mio giudice e in un momento in cui non sapevo di chi fidarmi mi aggrappai a lui. Non avevo molta scelta. Da parte sua non ricevetti supporto.

Lorenzo Fragola ha anche rivelato di essere stato “minacciato”:

Mi ritrovai in gara al Festival di Sanremo a soli 19 anni, subito dopo X Factor. Ero stato in studio di registrazione una volta. Non sapevo neppure cosa stessi facendo.

Ma la minaccia che si prospettava da parte di chi lavorava con me in quel momento suonava più o meno così: “Se non vai a Sanremo rischi di non poter fare questo lavoro a lungo termine”. Mettetevi nei panni di un diciannovenne: cosa avrei dovuto fare?