Chiara Ferragni, mea culpa sul Pandoro gate e su Fedez: “Allontanamento momentaneo? Vedremo, la crisi è vera”

“Questa è l’occasione per essere sinceri”: ha esordito così Fabio Fazio, a Che tempo che fa, introducendo Chiara Ferragni, l’ospite più attesa della puntata. “Dobbiamo essere sinceri”, ha replicato l’influencer, prima di iniziare l’intervista che tanto l’ha messa in ansia nella giornata odierna.

Chiara Ferragni e l’intervista a Che tempo che fa

Chiara Ferragni ha esordito subito spiegando come sta passando questi giorni non semplici su diversi piani, pur contestualizzando la sua situazione ad altre molto più gravi. Alla domanda di Fazio su come stesse ha replicato:

Tremavo un po’. Sto bene dai, sono contenta di essere qua, è un periodo un po’ tosto. Sono stati due mesi e mezzo tosti in cui mi sono trovata al centro di una ondata d’odio. Sei preparata ma nulla ti prepara alla violenza di certi attacchi, è stato difficile anche per me […] Per me è molto importante essere qua a parlare.

Fazio ha riassunto il periodo difficile di Chiara Ferragni, dal Pandoro gate a Fedez: “Come è potuto accadere tutto ciò?”, ha domandato. Pronta la replica dell’influencer:

Fino al 15 dicembre 2023 credevo di aver fatto delle operazioni sociali dedicate alla beneficenza in totale buona fede. Ho poi capito che le cose potevano essere fatte meglio e questo ha portato al grande cambiamento degli ultimi mesi.

Il riferimento è all’errore di comunicazione. Fabio Fazio ha precisato però come la donazione al Regina Margherita fosse già stata fatta (di 50 mila euro):

A noi era una cosa che faceva piacere comunicarla, non sono dell’idea che la beneficenza vada fatta privatamente. Talvolta può accendere un faro su delle cause sociali, come è accaduto con la prima presenza a Sanremo.

Ciò che stupisce però, come sottolineato da Fazio, è come sia stato possibile cadere in questa vicenda per una esperta di comunicazione come lei. Chiara ha spiegato:

Le cose potevano essere fatte meglio e di questo mi dispiace tantissimo. Se qualcuno ha capito così c’è stato un errore. Se dovessi darmi un consiglio è quello di non pensare di voler essere per forza forte, è bello far vedere anche le imperfezioni. Secondo me è importante parlare anche delle nostre fragilità, delle nostre insicurezze che non vanno mai via, è importante avere del supporto in questi casi.

La Ferragni è poi tornata sul famoso video, spiegando di averlo fatto perché era terrorizzata per quanto accaduto:

Restituisco tutto quello che la mia società ha guadagnato, se c’è stato un fraintendimento. Il video? Io ero anche truccata quel giorno e hanno detto di averlo fatto apposta ad apparire struccata.

Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato tanto della loro vita, anche se l’imprenditrice ha ammesso di aver raccontato tanto ma non tutto:

Non c’è una vera differenza tra mondo virtuale e la tua vita. E’ una piccola parte della mia vita. Sono sempre io, io autentica.

Sul periodo di allontanamento con Fedez, Fabio Fazio ha sperato che fosse solo momentaneo. Chiara ha replicato:

Vediamo non so…

A tal proposito, la Ferragni ha ribadito di non essersi allontanata da Fedez per strategia:

Mi piacerebbe essere una stratega ed aver pianificato la crisi, quando purtroppo non è così.

Chiara ha parlato della loro scelta di raccontare la loro vita attraverso i social, annunciando che continuerà a farlo anche in futuro. Tornando sulla tuta grigia, ha commentato la dietrologia dietro al video:

Ero vestita così da sabato e il video l’ho fatto lunedì mattina. Mi ero anche truccata a modo mio. Ma non puoi farci nulla. Chi mi conosce penso che mi credano, altre persone non lo vedranno mai e non riuscirò a convincerle purtroppo. Col senno di poi non rifarei più queste operazioni. Non immaginavo questi fraintendimenti, in quel momento non mi ero accorta che potesse accadere questo. Dovevano essere fatte e spiegate in modo diverso.

Tornando invece al rapporto con Fedez ha aggiunto: