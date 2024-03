Chiara Ferragni questa sera sarà sicuramente l’ospite più attesa a Che tempo che fa. La sua intervista da Fabio Fazio segna un momento imperdibile, dal momento che sarà la sua prima apparizione televisiva pubblica, non solo dopo le vicende giudiziarie che l’hanno vista protagonista ma anche dopo la separazione da Fedez. Di cosa parlerà?

Probabilmente Chiara Ferragni avrà modo di parlare di entrambe le situazioni che continuano ad accendere l’attenzione delle cronache, ma alla vigilia dell’importante intervista l’influencer ha voluto condividere le sue sensazioni con i follower.

Attraverso le sue Instagram Stories, la Ferragni ha dato spazio alla sua parte più vera, aprendosi ai suoi fan e dando l’appuntamento a questa sera:

A dir poco agitata per stasera, mandatemi tutte le vostre good vibes. Grazie per tutti i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò… ma sono agitata ed è giusto e normale che sia così, vi voglio bene. Non è un momento facile sotto nessun punto di vista, tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono vera. E se stasera non sarò “perfetta” come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un’illusione, voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità. Ci vediamo alle 21. Sento la vostra energia e spero mi porti fortuna.