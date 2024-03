Chiara Ferragni e Fedez verso la separazione? L’influencer si affida ad una nota avvocata divorzista

Chiara Ferragni e Fedez sarebbero sempre più vicini alla separazione. L’influencer, intercettata dall’inviato di Pomeriggio 5, ieri ha confermato che quello che sta accadendo non avrebbe nulla a che fare con una strategia. Smentite, dunque, le voci della presunta messinscena, sarebbe sempre più certa la fine del matrimonio dei Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez verso la separazione

Stando a quanto annunciato da Dillinger News e Vanity Fair, Chiara Ferragni si sarebbe già mossa sul piano legale al fine di gestire al meglio la separazione, decidendo di affidarsi ad una nota avvocata divorzista, Daniela Missaglia. Si tratta di un nome già noto agli appassionati di cronaca rosa, in quanto avrebbe già seguito, nel 2013, la causa di separazione tra Nina Moric e Fabrizio Corona.

La stessa professionista del Foro, ha inoltre difeso anche Ambra Angiolini nella recente causa relativa alla “casa occupata” contro Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini. La socia, invece, l’avvocata De Vellis, si era occupata del divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario.

A quanto pare, dunque, il sogno dei Ferragnez starebbe per finire con una sonora separazione. Un periodo quindi piuttosto complicato per Fedez e Chiara, come confermato da quest’ultima in un recente video sui social in cui si confidava con i suoi follower sottolineando di aver passato “giornate toste” (video completo in apertura).