“Scrivono solo caz*ate”, Chiara Ferragni a Pomeriggio 5 commenta gli ultimi gossip

Anche oggi la trasmissione Pomeriggio 5 si è occupata dei Ferragnez. Il caso Pandoro per il momento è stato oscurato dalla presunta crisi (e separazione) tra Fedez e Chiara Ferragni. A distanza di pochi giorni dall’ultima breve intervista, l’inviato del programma di Myrta Merlino ha raggiunto nuovamente l’influencer alla quale è stato chiesto conto delle indiscrezioni sul loro conto.

Chiara Ferragni interviene nuovamente a Pomeriggio 5

Dopo Fedez tocca nuovamente a Chiara Ferragni vedersela con l’inviato di Pomeriggio 5. Nella puntata di oggi è stata trasmessa la breve intervista all’imprenditrice, insieme al marito al centro del gossip italiano. Nelle passate ore si è continuato a parlare dei Ferragnez con nuovi clamorosi e possibili retroscena.

Ormai è noto: sia Fedez che Chiara, nel commentare l’attuale periodo che stanno vivendo lo hanno definito difficile e complesso. Se Fedez ha usato l’autoironia, la Ferragni è visibilmente più affranta.

Nel frattempo l’inviato di Pomeriggio 5, Michel Dessì, non si è dato per vinto ed ha intercettato nuovamente l’influencer, questa volta nei pressi del suo ufficio, ma anche in questa circostanza Chiara ha voluto rilasciare molte dichiarazioni. Dopo aver accennato un piccolo sorriso, la Ferragni ha prontamente commentato: “Dai ragazzi su, basta”, evitando ulteriori intromissioni nel suo privato.

Alla sola domanda su come intendesse rispondere a chi sostiene che sia tutta una messinscena, Chiara ha commentato: “Non c’è niente di finto”, confermando così la crisi in corso. Poco dopo però si è fermata concedendo alcune brevi dichiarazioni aggiuntive: