Ieri si è registrata la prima puntata del Serale di Amici 23: Ayle è stato eliminato e Lil Jolie e Kumo sono andati in ballottaggio, ecco chi ha dovuto abbandonare il talent show.

Come sapete il risultato del ballottaggio verrà reso noto solo al termine della prima puntata del serale che andrà in onda sabato 23 marzo.

Tuttavia, pare che Amedeo Venza abbia ricevuto uno spoiler.

Oltre ad Ayle, il secondo eliminato della prima puntata del serale di Amici 23 dovrebbe essere Kumo.

Secondo alcune anticipazioni ad uscire sia kumo ma anche se esce Lil non cambia cioè ti passa proprio la voglia di guardare sto programma #Amici23

Holden scosso dal ballottaggio di kumo io non voglio pensare a come stesse quando lo hanno eliminato , diooo #Amici23 #Holden

Leggo Lil e Kumo al ballottaggio finale. Che peccato che Amici riesca a perdere sempre più credibilità. Ormai conta giusto come vetrina. Chi ha talento emerge a prescindere dalla competizione che è solo una scusa per riempire per mesi il palinsesto. #Amici23

— ☕ (@Lavi21052021) March 22, 2024