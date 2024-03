Serale Amici 23, Ayle eliminato: Maria interviene, il consiglio alla cantante in panico, spoiler

Nel corso della giornata di ieri, giovedì 21 marzo, si è registrata la prima puntata del serale di Amici 23, ecco gli spoiler sull’allievo eliminato e il ballottaggio finale.

Serale Amici 23, spoiler prima puntata: Ayle eliminato



Ayle è stato eliminato. Al ballottaggio finale abbiamo trovato Lil Jolie e Kumo. Proprio la cantante è entrata in crisi e Maria De Filippi è intervenuta:

Lil era molto agitata durante il ballottaggio finale. Maria si è avvicinata a lei chiedendole se volesse uscire.

AMICI ANTICIPAZIONI Ayle canta solamente nel ballottaggio Malamente e Allergica alle fragole #AMICI23 #amicispoiler — (@gossiptv__) March 21, 2024

Gli ospiti della prima puntata del serale di Amici 23 sono Giusy Buscemi, Maurizio Ferrini, Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta.

Altri dettagli

Chi è Ayle di Amici 23?

La bio dell’aspirante cantante di Amici ci viene proposta sul sito bmumusic.it, eccola a seguire:

Nato nel 2004 nella sua Livorno, a cui è legatissimo, cresce tra i baretti e i lidi della città, dove lavora come barman e bagnino. Inizia a scrivere canzoni a 14 anni, se le autoproduce con un amico, ad un certo punto un produttore lo nota, ascolta le sue canzoni e lo convince ad andare a fare un provino a Milano.

Carattere estremamente emotivo, trova nella musica il modo per esorcizzare il dolore di un vissuto non facile. Canzoni arrabbiate, dai testi forti, che poi non sono altro che le parole di un adolescente particolarmente sensibile: un modo per dire che “ehi, ci sono anche io, sto toccando il fondo, ho bisogno di aiuto e non ho paura ad ammetterlo”.

Ayle vuole vivere la vita intensamente, in perenne bilico tra leggerezza e introspezione, tra vizi e virtù, e la volontà di emanciparsi da quel senso di vuoto esistenziale che coglie lui come molti suoi coetanei.

Lo fa attraverso la sua musica: un bedroom pop cattivo, contaminato dalle chitarre sporche del rock e la freschezza del soundcloud rap.

Esordisce discograficamente con il primo singolo “Attenzione”, prodotto da Jiz, fuori il 14 aprile per Carosello Records.