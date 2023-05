Saranno quasi 50 gli artisti in scaletta, in occasione della 33a edizione del Concertone del Primo Maggio a Roma. Scopriamo a breve quale sarà l’ordine di uscita che vedrà protagonisti alcuni dei più talentuosi ed emergenti nomi della musica italiana oltre che i veri protagonisti della scena musicale, in occasione del grande evento annuale.

Concertone Primo Maggio 2023: la 33a edizione

Teatro del Concertone del Primo Maggio sarà come sempre piazza San Giovanni in Laterano a Roma, sede che da oltre 30 anni ospita l’evento che annualmente raduna oltre 300mila spettatori pronti a festeggiare la giornata dedicata ai lavoratori e a riflettere sulle principali tematiche che ruotano attorno ad essa.

Il tema della nuova edizione del Concertone è “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, che riprende anche i 75 anni della Costituzione italiana, per non distogliere quindi l’attenzione dall’argomento centrale che è alla base di questa giornata del Primo Maggio 2023.

Scaletta Concertone Primo Maggio 2023: tutti i cantanti

Sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano si alterneranno circa 50 artisti tra protagonisti della scena musicale italiana più conosciuti e giovani emergenti, tra cui i vincitori del Contest 1MNEXT Etta, Mannini e Still Charles. Direttamente da Sanremo 2023, poi, Lazza, Coma_Cose, Ariete, Mr.Rain, Tananai, Mara Sattei, Levante, Ariete.

Nella line up anche Geolier, Emma e Matteo Paolillo di Mare Fuori, che dopo il successo ottenuto con le due canzoni della serie tv dei record, ha pubblicato il nuovo singolo Liberatemi.

Ed ancora, Carl Brave, Francesco Gabbani, Piero Pelù con Alborosie, Righeira, Il Tre, Baustelle, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity e Paolo Benvegnù.

L’opening del concerto, alle 14.00, invece, sarà affidato a Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro.

Ospite internazionale di questa edizione sarà la giovane cantautrice norvegese Aurora il cui singolo Cure For Me è stato scelto come colonna sonora del video teaser del concertone.

Dove vederlo in Tv e streaming

Il Concertone del Primo Maggio 2023, promosso come ogni anno dai sindacati CGIL, CISL e UIL, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali) ma anche su Rai Radio 2, in streaming su RaiPlay e Rai Italia.

A condurre per la sesta volta consecutiva sarà Ambra Angiolini affiancata da Biggio membro del duo comico I soliti idioti e spalla di Fiorello nel programma del mattino Viva Rai 2.