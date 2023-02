I Coma Cose ci hanno regalato un Sanremo 2023 in versione San Valentino. California e Fausto Lama, infatti, in conferenza stampa hanno annunciato che si sposeranno. “Abbiamo deciso di sposarci, ma no non aspettiamo un bambino”, hanno precisato.

Coma Cose si sposano: proposta di matrimonio nella finale di Sanremo 2023?

E’ stata proprio Francesca Mesiano, in arte California, a raccontare: “Ad un certo punto gli ho detto “ma che ne pensi se ci sposassimo davvero”, quindi la proposta gliel’ho fatta un po’ io in realtà, poi lui invece è arrivato con l’anello, siamo entrati subito nella dimensione classica diciamo”.

Ma i Coma Cose annunceranno il matrimonio anche sul palco di Sanremo 2023? La coppia avrebbe smentito commentando: “Nessuna proposta di matrimonio in diretta alla Finale, non faremo come i Ferragnez, sarebbe troppo fiction, è un atto intimo. Ma ci sposeremo”.

Non tutto è perduto però. Ieri i Coma Cose hanno postato una foto di coppia, con tanto di anello in primissimo piano di California: “Vi sposate? Sì! Quando? Bo! Come sarà? PUNK!”. Ad una utente che tra i commenti scriveva: “Per favore rifate la proposta di matrimonio sul palco che ci servono i punti per il Fantasanremo”. “Abbi fede”, hanno replicato California e Fausto Lama, facendoci ben sperare.

Prima della finale i Coma Cose ci hanno fatto sciogliere per l’ennesima volta con un nuovo post:

Da bambini hai tutto da scoprire, gli unici limiti che conosci sono quelli della tua fantasia. Pian piano diventi quello che sei, cresci e con un po’ di fortuna trovi una persona speciale da cui non vuoi più ripartire. Voi gli auguri ce li avete fatti e noi vogliamo restituirveli, nella speranza che troviate o abbiate già trovato la persona giusta. Il vero amore è libero da ogni etichetta, il vero amore ti fa dire non lasciamoci mai. Ci vediamo questa sera dal palco di Sanremorai per un ultimo addio.

Noi vi amiamo, ma voi lo sapete già.