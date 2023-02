Da Fiamme negli occhi a L’Addio nella vita dei Coma Cose c’è stata una crisi che ha rischiato di allontanarli come coppia. Sebbene l’addio, appunto, non fosse contemplato. Coppia nella vita e nel lavoro, Fausto Lama e California si sposano. La notizia è giunta alla vigilia della terza serata del Festival di Sanremo 2023 che li vede nuovamente protagonisti.

Coma Cose stanno insieme e si sposano

Il ritorno al Festival di Sanremo per California, Francesca Mesiano e per Fausto Lama (Zanardelli) ha rappresentato per i Coma Cose anche il ricongiungimento della coppia nella vita privata, dopo una profonda crisi. Ecco cosa ha spiegato in merito Fausto Lama ai microfoni di Radio Italia:

Il testo del brano L’Addio è nato in modo abbastanza spontaneo. E’ una canzone cantautorale e anche sentita. E’ una canzone intima che è uscita in un momento in cui un sentimento si è ritrovato. Non dico che si era perso ma abbiamo preso del tempo per fare decantare certe sensazioni ed è rimasto quello che è venuto giù di getto. In realtà anche la canzone e l’arrangiamento è delicato, proprio per far uscire le parole.

Come si sono conosciuti

“Siamo la felicità di condividere tutto con la persona che abbiamo scelto”, hanno commentato i Coma Cose prima della loro partecipazione alla 73esima edizione di Sanremo 2023. Ma come si sono conosciuti? Lo ha spiegato Fausto Lama in una recente intervista a Vanity Fair:

Ero arrivato a Milano dal paese da poco e c’era questo amico che aveva una simpatia per Francesca, un giorno mi dice: vieni con me, se no sembra che ci voglio provare. Io sono andato e l’ho conosciuta.

Francesca ha aggiunto:

La cosa incredibile è che la prima sera che siamo usciti davvero insieme è stata in un locale tremendo di karaoke, abbiamo cantato Come mai degli 883 e Terra promessa di Ramazzotti. Incredibile, la prima sera abbiamo cantato insieme, in una di quelle occasioni che ti capitano una volta nella vita.

A Radio Italia, sempre California ha aggiunto:

Penso che l’amore ci salvi sempre, in qualsiasi ambito, qualsiasi cosa facciamo, dalle più piccole alle più grandi. Se sono fatte con un sentimento vero si vince sempre.

Ed i Coma Cose hanno senza dubbio già vinto.