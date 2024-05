Battiti Live senza Elisabetta Gregoraci: arrivano Ilary Blasi e Alvin, ex volto del Grande Fratello inviata

Rivoluzione in corso per Battiti Live, il noto programma musicale dell’estate. FqMagazine oggi anticipa una serie di novità da parte di Mediaset, in vista della prossima edizione dello show, che potrebbe persino cambiare nome. E non sarà il solo cambiamento in vista.

In primo luogo, si parla del ritorno in tv di una coppia, ovvero Ilary Blasi e Alvin. Un tempo conduttrice ed inviato dell’Isola dei Famosi, adesso i due amici potrebbero condividere lo stesso palcoscenico. Ad annunciare il ritorno dell’ex signora Totti in tv, era stato proprio Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, il quale lo scorso gennaio durante un incontro con i giornalisti aveva svelato:

Ilary Blasi rimane con noi e ci piace lavorare a una nuova fase di lavoro. Questa estate ‘Battiti Live’ passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi, che ci piace e consideriamo un volto di Canale 5.

Un’ipotesi che ora sembra trovare conferma nelle indiscrezioni di FqMagazine odierne, che oltre alla presenza di Alvin per le incursioni nel backstage con gli artisti protagonisti di Battiti Live, prevede anche la presenza di un altro giovane volto, quello di Rebecca Staffelli.

La figlia dell’inviato di Striscia ed ex volto dell’ultima edizione del Grande Fratello nei panni di voce del web, potrebbe indossare ora i panni dell’inviata di Battiti Live, che saluta così l’ultima coppia di conduttori formata da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri.

Secondo FqMagazine, inoltre, non si sa ancora se il format sarà lo stesso delle precedenti edizioni, ma si starebbe pensando all’introduzione di alcune interessanti novità nel tentativo di far fronte alla concorrenza rappresentata da Tim Summer Hits che andrà in onda su Rai 1 condotto da Andrea Delogu con la new entry Carlo Conti.