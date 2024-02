Sarà davvero Ilary Blasi a prendere il posto di Elisabetta Gregoraci alla conduzione della prossima edizione di Battiti Live? Nei giorni scorsi si è diffusa l’indiscrezione che vedrebbe Ilary Blasi fuori dall’Isola dei Famosi ma pronta a prendere il timone di un’altra trasmissione.

Per Ilary Blasi, dunque, si preannuncia una nuova avventura alla guida di Battiti Live, trasmissione finora condotta da Elisabetta Gregoraci. Ma come l’avrà presa quest’ultima?

Oggi ospite di Tv Talk, l’ex lady Briatore, in collegamento, ha risposto alla domanda di uno degli analisti in studio incentrata proprio sull’indiscrezone con protagonista l’ex moglie di Francesco Totti.

La sua risposta, tuttavia, è apparsa alquanto piccata ed ha insinuato il dubbio circa la presunta sostituzione alla guida di Battiti Live, che nella prossima edizione potrebbe approdare sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Ecco la sua replica:

In realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo. Quindi non posso aggiungere altro.