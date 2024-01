Nuova conduzione per Ilary Blasi: su Canale 5 al posto di un’ex Vippona

Ilary Blasi esce dalla porta e rientra dalla finestra. Di Casa Mediaset, s’intende. E’ di poche ore fa la notizia secondo la quale non sarà l’ex moglie di Francesco Totti a condurre la prossima Isola dei Famosi. Compito, questo, affidato all’ex opinionista Vladimir Luxuria. Ed allora, dove la vedremo?

Nuova conduzione per Ilary Blasi: al timone di Battiti Live

E’ ancora una volta il sito televisivo DavideMaggio.it a svelare i nuovi retroscena sul futuro televisivo di Ilary Blasi, fuori dall’Isola ma non da Mediaset. Ecco cosa scrive in merito:

Per l’ex signora Totti si spalancano le porte di Battiti Live, lo show musicale estivo organizzato da Radionorba, in procinto di passare da Italia 1 a Canale 5. E’ questo il progetto annunciato da Pier Silvio Berlusconi. “Quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi“, ha dichiarato l’AD Mediaset nell’incontro odierno con la stampa.

Ilary Blasi, dunque, resta a tutti gli effetti un volto Mediaset di punta e queste sarebbero state le parole di Pier Silvio Berlusconi:

Ci piace iniziare a lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro.

Per il momento, dunque, in cantiere per lei ci sarebbe solo la conduzione di Battiti Live, promosso sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Questo porterebbe anche all’uscita di scena dell’ex Vippona Elisabetta Gregoraci, nel frattempo tornata su Rai 2 con Mad in Italy.

