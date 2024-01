Isola dei Famosi 2024, scelta la conduttrice: Ilary Blasi ufficialmente fuori

Fino a poche ore fa, sembrava ancora tutto in forse il capitolo sulla conduzione della prossima Isola dei Famosi 2024, ma qualcosa sembra essere cambiato in modo ufficiale. A svelarlo è stato DavideMaggio.it, che ha rivelato il nome della prossima conduttrice che prenderà il posto di Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2024, scelta la conduttrice: non è Ilary Blasi

Secondo il noto portale televisivo, a condurre la 18esima edizione dell’Isola dei Famosi 2024 sarà Vladimir Luxuria. Questa la decisione dei vertici Mediaset dopo un’attenta analisi, sancendo così l’uscita di scena di Ilary Blasi, al timone del reality per tre anni.

Vladimir Luxuria, dunque, prende il post dell’ex moglie di Francesco Totti dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista nello stesso reality e dopo averlo conosciuto da vicino in quanto concorrente e vincitrice nel 2008 e poi inviata nel 2012.

Come ricorda il sito televisivo, non si tratta della prima volta che un opinionista viene promosso alla conduzione del reality: è accaduto nel 2012 quando Nicola Savino prese il posto di Simona Ventura dopo il suo addio in Rai. E non è la prima volta che Ilary Blasi viene sostituita da un opinionista, come accadde nel caso della conduzione del Grande Fratello Vip, quando si vide sostituire da Alfonso Signorini.

Piersilvio Berlusconi ha ufficializzato Vladimir Luxuria alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. #isola pic.twitter.com/cywWQ0cEBP — trashtvstellare (@tvstellare) January 31, 2024