La prossima Isola dei Famosi, in programma in primavera, a quanto pare sarà caratterizzata da una vera e propria rivoluzione. Mentre si lavora alla realizzazione del cast pronto ad approdare in Honduras, la produzione è al lavoro anche in merito alla conduzione ed alla scelta dell’opinionista che dallo studio, in Italia, ci terranno compagnia nel corso della diretta.

Isola dei Famosi: conduttrice e opinionista, spuntano i due nomi

Salvo cambi di programma dell’ultimo minuto, l’Isola dei Famosi dovrebbe prendere ufficialmente il via il prossimo 8 aprile, nella prima serata del lunedì di Canale 5. E non mancheranno le novità, come anticipa oggi TvBlog.it.

Tanto per iniziare, si parte dal discusso capitolo relativo alla conduzione: chi sarà al timone della nuova Isola? Fino alla passata edizione, il ruolo era affidato a Ilary Blasi ma negli ultimi tempi si è parlato con sempre maggiore insistenza di un cambio di guardia, con l’arrivo di Vladimir Luxuria, promossa da opinionista a conduttrice. Un tira e molla tra le due, finito forse proprio con l’addio di Ilary.

Il portale televisivo riporta alcuni retroscena relativi a Vladimir Luxuria, la quale avrebbe sostenuto ben due provini per la conduzione, riuscendo forse a convincere in calcio d’angolo:

E’ stato fatto un provino di conduzione a Vladimir Luxuria, provino che si dice non sia andato molto bene. Ma i vertici Mediaset pare siano talmente convinti della conduzione Luxuria, che le hanno fatto sostenere un secondo provino, che stavolta si dice sia andato meglio. Ecco dunque che le quotazioni di Vladimir Luxuria alla conduzione de L’isola dei famosi 2024 siano in forte ascesa. Talmente forte che qualcuno, fra i corridoi di Cologno Monzese, pare essere davvero convinto che sarà l’ex opinionista del medesimo reality a salire di grado, conquistandone quindi la conduzione.

Capitolo opinionista: se la precedente notizia dovesse trovare conferma, chi prenderà il posto di Vladimir? Anche in tal senso sembra esserci un’idea precisa, che andrebbe a ricalcare quanto accaduto con il Grande Fratello, nella scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del reality di Signorini:

In pole position per conquistare la poltrona di opinionista –anche qui unica– della nuova edizione de L’isola dei famosi ci sarebbe la giornalista Elena Guarnieri.

Chi è Elena Guarnieri?

Anche lei giornalista con una lunga carriera alle spalle in casa Mediaset, Elena Guarnieri ha condotto per diversi anni Studio aperto, ma anche altre trasmissioni tra cui Miracoli, Vite straordinarie, Gentes e Sipario del Tg4. Da gennaio 2024 ricopre il ruolo di vice direttore del Tg5.

Isola dei Famosi, TvBlog svela: Vladimir Luxuria verso la conduzione ed Elena Guarnieri verso il ruolo di opinionista unica. #isola pic.twitter.com/paoviu2Bu8 — trashtvstellare (@tvstellare) January 31, 2024