Esce ufficialmente oggi il libro di Ilary Blasi, Che stupida, in cui la conduttrice svela tutta la verità sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Dettagli, retroscena ed un finale inaspettato già in parte anticipato nella sua recente intervista rilasciata dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo.

Che Stupida, nel libro di Ilary Blasi tutta la verità sulla rottura con Totti

Nel libro Che Stupida, Ilary Blasi racconta tutto. Vuota il sacco parlando dei famosi messaggi scambiati con Cristiano Iovino (mai citato dalla conduttrice) scoperti da Francesco Totti su Instagram. Il Pupone affrontò la moglie e l’amica Alessia, ritenuta la responsabile della conoscenza tra Ilary e il personal trainer:

Discutemmo fino in garage, lui che mi accusava urlando e io che lo imploravo piangendo di lasciarmi chiarire. “Francesco, senti, se ti calmi e mi spieghi perché hai questo sospetto vediamo di chiarire: non c’è nessun altro, non c’è mai stato”, lo scongiurai.

Totti però, in quella circostanza continuò a dubitare della moglie. Poi l’esplosione del gossip su Noemi Bocchi. “Non so chi sia”, assicurò Francesco alla moglie, parlando anche del desiderio di sputare in faccia ai giornalisti che avevano diffuso la fake news (il riferimento è a Dagospia, che per primo diffuse l’indiscrezione, ndr).

Totti, nel frattempo, continuava ad accusare la moglie di averlo tradito, motivo per il quale le impose una serie di inqualificabili condizioni in cambio della sua fiducia:

Non devi mai più vedere Alessia, ti devi cancellare da tutti i social, cambi numero e poi smetti di lavorare.

A queste richieste, chiaramente (e giustamente), Ilary si oppose. Nel frattempo il matrimonio continuava a sgretolarsi sempre di più, ed anche nell’intimità le cose non andavano meglio:

A volte facevamo l’amore, nulla di paragonabile al passato, forse per lui era solo sesso, ma comunque mi confondeva: se voleva lasciarmi, perché veniva a letto con me? Non faceva passi in avanti, però nemmeno indietro. Era come se tenesse la posizione, come se presidiasse il fortino.

Anche i figli iniziarono a sentire il peso di questa situazione e ciò portò la Blasi a rivolgersi ad un avvocato. Poi, altri dettagli sul malessere della conduttrice in quel periodo, soprattutto dopo la scoperta e la conferma dell’esistenza di Noemi Bocchi nella vita del marito, tramite il racconto della figlia minore, che si fece scappare i nomi dei bambini con i quali giocava, figli della nuova compagna di Totti:

Mi venne un attacco di nausea. Corsi in bagno. Vomitai quel niente che avevo nello stomaco e rimasi lì, sudando freddo, una mano a tenere i capelli raccolti, osservando il disgustoso rivolo di acidità che colava nel water insieme alle mie lacrime. Nemmeno me n’ero accorta, di aver cominciato a piangere. Quanto sarò rimasta lì dentro? Mezz’ora? Un’ora? Tenendomi la pancia, le gambe abbandonate per terra.

Da qui la decisione di rivolgersi ad un investigatore privato che le confermò tutto. Affrontò quindi Totti che le diede la colpa di essersi sentito “tradito e solo” e per questo si sarebbe buttato nelle braccia di un’altra.

Poi il finale più o meno a sorpresa, già svelato nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera e a Verissimo, in cui il protagonista torna ad essere Francesco Totti:

“Siccome ti conosco bene, il primo passo lo faccio io, d’accordo Francé? Aggiungo una tovaglietta e apparecchio per cinque. Ti metto qua, al tuo vecchio posto, a capotavola. La coppia potrà non esserci più, ma della nostra famiglia saremo sempre parte, ci basta volerlo. Facciamo così: ora scolo gli spaghetti, chiamo i nostri figli e tutti insieme ti aspettiamo per cena. Verrai?”.

