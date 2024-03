“La Bolla” di Valentina Gambino con prefazione di Andrea Delogu: il libro che abbatte i cliché e guarda in faccia le crisi

Esce oggi 14 marzo 2024 il primo libro di Valentina Gambino dal titolo “La Bolla – Salvami da questi cliché” per Another Coffee Stories con prefazione di Andrea Delogu. Una pubblicazione imperdibile e importante, un’opera profonda e coinvolgente che segna l’esordio come scrittrice della blogger e anima imprescindibile di Blogtivvu.com.

La Bolla, il primo libro di Valentina Gambino

Chi segue da ormai quindici anni Blogtivvu.com avrà imparato a conoscere Valentina Gambino e la sua scrittura. Empatica, diretta, immediata, di pancia. Spesso disturbante ma anche ironica, pungente e soprattutto sincera.

Qui però Valentina si spoglia del suo lato critico per calarsi in una scrittura ancora più profonda, autocritica, coinvolgente e intensa ed attraverso “La Bolla” lascia emergere tutta la sua volontà di scandagliare i frastagliati confini dell’esistenza.

Di cosa parla “La Bolla”? Di ciascuno di noi. Tratta il tema dell’amore, dell’identità, delle crisi. Affronta temi scomodi con sincera autenticità. Si mette a nudo superando cliché, rassicuranti luoghi comuni e convenzioni. Affronta il passato, guardandolo in faccia, percorre attraverso la protagonista un intricato e spesso doloroso labirinto emotivo riuscendo a trasformare la scrittura in vera terapia.

La sinossi de “La Bolla”

Veronica ha avuto molte donne in vita sua ed è riuscita incredibilmente anche a farsi odiare da tutte, tranne che da Emma, con la quale ha una relazione stabile da quindici anni: con lei condivide una casa, due cani e il lavoro.

Ultima di tre figlie, è piena di insicurezze anche psicologiche che la costringono a sentirsi sempre in dovere di dimostrare qualcosa per poter essere vista e considerata.

Veronica, ragazza ambiziosa e caparbia, quando si prefissa un obiettivo fa di tutto pur di raggiungerlo, a costo anche di lasciare sulla sua strada solo macerie e feriti.

Nella narrazione del libro per Veronica l’obiettivo è la sua terapeuta: Fiamma Martini.

Andrea Delogu, perché proprio lei

L’incontro tra Valentina Gambino ed Andrea Delogu è stato un riconoscersi di anime a distanza. Ed ancora una volta tornano i concetti di empatia, fiducia, coraggio. Quando alla nota conduttrice e speaker è stato chiesto di leggere “La Bolla”, la risposta è stata semplice ed immediata: “Sì!”.

Ad aprire il libro è proprio la sua prefazione, nella quale Andrea Delogu è riuscita con sensibilità e profondità a “guardare oltre”. Parlando del libro di Valentina Gambino lo ha descritto come “Una storia davvero intima, quasi sembra di spiare dal buco della serratura”.

In fondo, chi non ha provato almeno una volta la tentazione di guardare da quel buco ciò che c’è dall’altra parte della porta?

La Bolla è arrivata. La Bolla è esplosa.

