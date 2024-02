Questo articolo è parte di una campagna a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla.

Sono l’unica femmina di quattro figli. Da piccola, mi ricordo, volevo essere maschio. Non nel vero senso della parola, semplicemente – già all’epoca – avevo colto la sottile sfumatura che passa tra l’essere donna e l’essere uomo. Notavo, mio malgrado, che i maschi avessero più possibilità. Potevano essere scapicollati, scalmanati, fare branco, essere eccentrici, rispetto a una femmina che, invece, doveva essere posata, senza uscire troppo dagli schemi. Loro potevano essere sé stessi, mentre la femmina doveva capire bene come comportarsi, per non essere additata come la strana. Se ripenso alla parola che ho sentito più spesso nei miei confronti, durante l’infanzia, è proprio “strana”. Vestivo da maschio, ero spericolata come un maschio, ero anche disordinata come un maschio. Non adoravo fare le faccende, né essere pronta a immolarmi a “donnetta di casa”, come voleva mio padre. Al contrario, volevo essere libera di fare tutto, di atteggiarmi come volevo e, forse per la mia spiccata sensibilità, mi accorgevo che questo non era possibile. Allora, volevo essere maschio per essere me stessa, per volare sulle ali della fantasia o sfrecciare con la bicicletta tra i campi di carciofi.

Però, al tempo stesso, ero stanca di sentirmi sempre fuori luogo, sempre un pesce fuor d’acqua. Vedevo le mie amiche altezzose, con gli abiti firmati, sempre alla moda. E mentre crescevo, mi chiedevo perché io non fossi come loro. A volte, cercavo d’imitarle e la disperazione nel fatto che non ci riuscissi mi faceva soffrire. Mi ripetevo che, forse, era perché fossi cresciuta con tutti maschi intorno. Che il mio modo di essere fosse il riflesso di ciò che avevo vissuto. Negli anni dell’adolescenza, sono stata molto irrequieta. E mentre la mia irrequietezza cresceva, cresceva anche la mia femminilità; anche se mi sembrava che non riuscissi mai a essere al passo con le altre. C’era sempre qualcosa che stonava, qualcosa che non andasse bene. Allora, sentivo crescere, dentro di me, una sensazione di ribellione sottesa, confusa e iniziai a mettere da parte la mia personalità per uniformarmi. Facevo quello che facevano le mie amiche, mi atteggiavo come loro, ma ero comunque sempre troppo eccentrica, troppo sopra le righe. Se ripenso alla parola che mi sono detta più spesso, durante gli anni dell’adolescenza, è “troppo”. Troppo felice, troppo triste, troppo arrabbiata, troppo divertente, troppo scalmanata, troppo agitata, troppo affamata. Troppo, troppo, troppo.

Non riuscivo a farmi piacere dai maschi. Alcuni s’interessavano, ma era un interesse fittizio, falso, e tutto ciò contribuiva a farmi credere che fossi davvero sbagliata. Perché nessuno riusciva ad amarmi? Perché le persone volevano avermi col corpo, ma non con la mente? Cosa c’era di sbagliato in me?

All’età di ventun anni, poi, mi innamorai di un ragazzo. Sembrava perfetto. Sembrava ciò di cui avessi bisogno e che non ero riuscita a trovare negli altri. Sembrava amarmi e io, affamata d’amore, mi ci fiondai. Mi immolai, per lui. Ma, come spesso succede, non era che una maschera, la sua. Perché il narcisista è bravo a nascondersi, a celare la sua vera identità. All’inizio, non mi pesavano nemmeno le sue continue richieste: di truccarmi per non sfigurare di fronte ai suoi amici, di vestirmi in un certo modo, di essere sempre disponibile per ogni cosa, mentre per me lui c’era raramente. Mi diceva che non ero abbastanza, che non ero capace di fare niente, di portare a termine qualcosa, di capire. Mi diceva che la mia vita era inutile e mi diceva anche che l’amore è soffrire e io gli credetti, perché quello era l’unico amore che avessi mai sperimentato. Perciò sopportavo i suoi continui tradimenti, il suo farmi ghosting, il silenzio punitivo. Sopportavo di essere la sua schiava sentimentale e accettavo persino le catene invisibili con le quali mi aveva legata a lui. Accettai tutto questo perché mi convinsi che forse aveva capito meglio di me che nullità fossi e quindi non potevo permettermi di scappare da colui che, come una droga, mi dava quel tanto che bastava a farmi sentire amata. Passarono sei anni, in cui mi vidi scomparire piano piano, in cui mi vidi sfiorire sempre di più. In cui Edith, per come l’avevo sempre conosciuta, non c’era più. C’era soltanto il riflesso di quel ragazzo, come lui mi voleva, e sempre un passo indietro. Un inferno così efferato da lasciare strascichi ancora oggi, che sono passati otto anni.