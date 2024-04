Another Coffee Stories Editore porta i party letterari di New York alle Vecchie Segherie Mondadori

Bisceglie si prepara ad accogliere una serata di letteratura e resilienza senza precedenti, mentre la casa editrice Another Coffee Stories porta per la prima volta in Italia il fenomeno dei “Party Letterari”, nati nelle strade illuminate di New York. Il 14 aprile, alle ore 19:00, presso le Segherie Mastrototaro Mondadori, i lettori avranno l’opportunità di immergersi in un mondo di storie coinvolgenti e di incontrare sette autori straordinari.

Il Debutto Italiano dei Party Letterari

In un momento storico in cui la resilienza e la speranza sono più importanti che mai, questo evento offre un’occasione unica di riflessione e ispirazione attraverso la letteratura. Sette autori della casa editrice Another Coffee Stories guideranno il pubblico attraverso le pagine dei loro libri, offrendo un’esperienza coinvolgente e toccante.

Libera Martignetti, candidata al prestigioso Premio Strega con “Sono Tornata”, aprirà il dibattito, seguita da Valentina Gambino, candidata al Premio Campiello Opera Prima con “La Bolla”, e Angela Iannarelli, anche lei candidata al Premio Campiello Opera Prima con “La Caccia”. Questi autori, insieme a Ivana Ferriol, candidata al Premio Campiello con “Petricore”, Giuseppe Farella, finalista al Campiello 2023 con “La Divergenza della Serie Armonica”, Edith Maria Frattesi, finalista al Campiello 2023 con “Serena è la Notte”, e Rudy Pesenti, candidato al Premio Campiello Natura con “Il Respiro delle Stelle”, porteranno sul palco le loro storie di resilienza, tratte dalle pagine dei loro libri.

L’evento non è solo un’occasione per incontrare e ascoltare i talenti della letteratura italiana, ma rappresenta anche un momento storico per l’editoria italiana, poiché segna l’introduzione dei “Party Letterari” nel nostro panorama culturale.

Non perdete l’opportunità di essere parte di questo momento e di essere ispirati dalle storie di resilienza e coraggio di questi straordinari autori.

Segnatevi la data: 14 aprile, ore 19:00, presso le Segherie Mastrototaro Mondadori a Bisceglie. Un’esperienza letteraria da non perdere per tutti gli amanti della buona lettura.