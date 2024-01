Uscirà in libreria il prossimo 30 gennaio il libro “Che stupida – La mia verità” edito da Mondadori. Il libro arriva a poche settimane dall’uscita di Unica, il documentario di Netflix sulla fine del matrimonio con Francesco Totti.

Nella presentazione del libro Che stupida, è la stessa Ilary Blasi a svelare il contenuto spiegando:

Volendo approfondire la trama del volume, ecco cosa si legge nelle schede pubblicate nelle librerie online:

Ai primi di novembre mi addormentai tra le braccia di Francesco, la mattina dopo mi svegliai con uno che gli assomigliava molto, ma non era lui. Schivo, distante, assente, in cerca di pretesti per uscire: una cena con gli amici, una partita a carte o a calcetto, il padel…

Ed ancora:

La trama di certo non è nuova né sorprendente: lui e lei si amano, poi lui conosce un’altra e i due si lasciano. Non fosse che i due in questione sono Ilary Blasi e Francesco Totti, per vent’anni una delle coppie più solide e affiatate d’Italia. Quella tra l’ottavo re di Roma e la showgirl che non voleva essere una fra le tante è una favola che ha fatto sognare un Paese intero.