Come ha reagito Francesco Totti dopo aver visto il docufilm di Ilary Blasi? “Unica” è uscito su Netflix da pochissimi giorni ed ha letteralmente conquistato tutti.

La conduttrice ha vuotato il sacco in merito al tradimento di Totti con Noemi Bocchi svelando ogni piccolo retroscena. Secondo il Corriere della Sera, l’ex marito di Ilary Blasi avrebbe preso tutto con diplomazia (o quasi):

Chi lo conosce da vicino, parla di un Totti rassegnato ma sereno, impermeabile alle stilettate della conduttrice tv – che certo non gli hanno fatto piacere, ma ci si è abituato – ormai consapevole che tra loro non si troverà mai nessun tipo di accordo.

Il Capitano ha visto il trailer di Unica prima di partire per la Cina, a Wuhan, per l’All Star Game con Roberto Baggio e altre leggende del calcio come Seedorf, Rivaldo e Kakà, però non ha fatto commenti, se non un generico: «Faccia e dica quello che vuole», riferito da altri.

Non gliene importa niente. Nonostante le voci di crisi, è felice con Noemi Bocchi. Gli impegni di lavoro non gli mancano, anzi, mai come in questo periodo Totti è richiesto da sponsor e aziende. Ha fatto pace con Spalletti e forse per lui potrebbe crearsi un posto nello staff della Nazionale, chissà.

Con Ilary invece i rapporti sono meno di zero. Quando lei ha organizzato la festa di compleanno per Cristian, che il 6 novembre ha compiuto 18 anni, senza invitarlo di proposito, Francesco ci è rimasto malissimo.

Credeva che almeno per un giorno, per il bene del figlio, come spesso succede tra genitori separati, i rancori coniugali potessero essere messi da parte. Non è stato così. Lui è stato escluso e questo non lo perdona.