“Unica”, il docufilm con protagonista Ilary Blasi sta facendo discutere ormai da ore. Proprio dopo la diffusione su Netflix Chanel Totti, figlia maggiore della showgirl e dell’ex capitano della Roma, è intervenuta sui social.

“Fiera della donna che sei, Ti amo”, ha scritto Chanel Totti condividendo una fotografia di “Unica”, il docufilm di mamma Ilary Blasi dove, tra le tante cose, parla anche dell’orrendo tradimento di Francesco, ricco di squallide bugie e menzogne proprio da parte di lui.

Non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, che ha sempre detto di amarmi, che giurava che senza di me non poteva vivere, avesse fatto una cosa del genere: mi sono sentita stupida, poi ho provato delusione, schifo, un po’ di rabbia.

Volevo vedere con i miei occhi e volevo avere delle prove, perché Francesco non l’avrebbe mai ammesso. La sera del 2 luglio dice che ha una cena. Io riesco a trovare il civico dove abitava la ragazza, arriviamo (si era fatta accompagnare da un’amica) e c’era la macchina parcheggiata. Ho fatto una foto all’auto, ma sono stata zitta.

Lui non ammetteva, gli dico: basta so tutto. Alla fine lo ammette, ma come frequentazione leggera: era bravo a dire cazzate. Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi.