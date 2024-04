Sanremo 2025, tutti gli indizi portano a un nome: chi sarà al posto di Amadeus? Nomi e co-conduttrici

Dall’addio di Amadeus, prima da Sanremo e poi dalla Rai, si sono rincorsi i rumors sulla conduzione del prossimo Festival. Chi condurrà Sanremo 2025? Ad oggi potrebbe esserci una risposta, dal momento che tutti gli indizi porterebbero ad un solo nome: Carlo Conti.

Sanremo 2025: Carlo Conti conduttore?

Dopo aver condotto tre edizioni, dal 2015 al 2017, Carlo Conti potrebbe tornare sul palco del prossimo Festival di Sanremo 2025. Un’ipotesi che è stata avanzata allo stesso conduttore, il quale al Corriere della Sera si è limitato a replicare:

Non so se ho ancora l’orecchio musicale giusto.

Potrebbe essere lui il volto giusto che avrà il compito di sostituire Amadeus, anche se sarà difficile bissare lo stesso record di ascolti:

Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte (ride, ndr.)! Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno.

In merito al nuovo corso del Festival, in tanti ritengono sia stato inaugurato proprio dalla conduzione di Carlo Conti. Ecco come ha commentato al CorSera:

Il Festival è tornato ai vecchi fasti. Qualcuno dice che sono stati i miei a farlo ripartire. Io questi meriti non me li prendo: l’unico è aver avuto la fortuna di trovare tra le nuove proposte Mahmood, Irama, Gabbani e Ermal Meta, Nigiotti, Caccamo.

E sull’assenza di donne, dice:

Me ne rammarico. Però le donne le ho volute sul palco, a partire da Maria De Filippi.

In merito alla conduzione di Sanremo 2025, tuttavia, le indiscrezioni non sono finite qui in quanto oltre a Carlo Conti, secondo TvBlog sul palco dell’Ariston ci saranno anche Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Infine resta il nodo conduttrici. Secondo DiPiù come co-conduttrici potrebbero esserci Elodie e Annalisa. Doppio bel colpaccio: sarà vero?