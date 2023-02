I Coma Cose tornano al Festival di Sanremo 2023 con la canzone L’addio. Il duo formato da Fausto Lama e California è una coppia non solo nella musica ma anche nella vita. Se la vostra domanda è se i Coma_Cose stanno insieme e sono fidanzati, la risposta è: sì!

Della loro canzone che portano a Sanremo 2023, L’addio, i Coma Cose ne hanno ampiamente parlato in un lungo post su Instagram nel quale parlano anche della loro crisi:

Si dice che le canzoni sono di chi le scrive finché qualcun altro non le ascolta… Speriamo che i nostri dubbi, le nostre fragilità, possano parlare a chiunque lotta e resiste per un rapporto, per un sentimento…qualunque esso sia.

Nel corso della conferenza stampa di Sanremo, Fausto e California hanno confidato che presto si sposeranno raccontando la proposta di matrimonio prima del Festival.

Ecco il VIDEO.

I Coma Cose artisticamente nascono a cavallo tra 2016 e 2017 dalle menti di California e Fausto Lama. Ma quali sono i loro veri nomi? Fausto Zanardelli (noto anche come Edipo e Fausto Lama) e Francesca Mesiano (in arte California). Tra i due ci sono 12 anni di differenza.

Oggi 42enne, Fausto Lama prima dei 35 ha pubblicato quattro dischi indie-rock con lo pseudonimo Edipo. Ha poi mollato la musica lavorando come commesso e proprio nel medesimo negozio conosce Francesca, che lo convince a riprendere con la musica ed a farlo insieme. Da qui la nascita dei Coma_Cose.

La loro storia d’amore dura da 8 anni e non hanno nascosto un momento di crisi che hanno però saputo superare proprio grazie alla musica. Prima di Sanremo 2023 hanno raccontato a Repubblica:

L’addio è una ballad delicata e intima, un brano mai prima d’ora così vicino alla loro vita privata.

Abbiamo attraversato una crisi, ci siamo interrogati per capire come stava evolvendo la nostra storia. Ci siamo cercati e ritrovati più forti di prima. L’addio parla di un amore indissolubile, al di là di tutto. Speriamo che i nostri dubbi e le nostre fragilità possano parlare a chi lotta e resiste per un sentimento, per un rapporto. Qualunque esso sia.