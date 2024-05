Vincitori David di Donatello 2024: Garrone e Cortellesi re e regina dell’evento, tutti i premi

Chi sono i vincitori della 69esima edizione dei David di Donatello 2024? La cerimonia andata in scena ieri sera, ha celebrato il successo di Io capitano di Matteo Garrone, vincitore di sette riconoscimenti, e di C’è ancora domani di Paola Cortellesi, che ha portato a casa sei premi. Rapito di Marco Bellocchio si è distinto con cinque premi.

Tutti i vincitori del David di Donatello 2024

L’evento ha preso il via con un tributo a Federico Fellini: una performance coreografica di Luca Tomassini in onore del celebre regista ha riempito lo studio, accompagnata dalla voce di Fellini. Poco dopo, Mahmood ha interpretato Tuta Gold, inaugurando la serata. Un simbolico passaggio di testimone tra il più grande evento musicale italiano, Sanremo, e la più prestigiosa cerimonia italiana dedicata al cinema.

Io capitano di Garrone è stato premiato come miglior film ai David di Donatello 2024. Il regista ha portato a casa anche il premio per la migliore regia. Ecco le sue parole:

Vorrei ringraziare tutte le comparse del film, che sono veri migranti che hanno fatto il viaggio, che in tante scene hanno co-diretto con me.

A prendere la parola è stato anche l’attore Seydou Sarr, che ha dedicato il film “a chi è morto in mare”.

Altra protagonista della serata è stata anche Paola Cortellesi con ben sei David per il suo C’è ancora domani. Ecco le sue parole:

Voglio ringraziare gli spettatori, si sognano sale piene ed emozioni condivise. Ringrazio i miei produttori che di fronte a un film in bianco e nero, in romanesco, coi balletti e con le botte hanno voluto farlo, al cast artistico e tecnico. Non mi piace chi considera il pubblico una massa di estranei, lo siamo noi tutti e mi piace pensare che ci sia chi ha combattuto, chi ha fatto degli errori, chi non la pensa come me. Grazie ai cinque milioni che hanno fatto il gesto eroico di uscire di casa, pagare un biglietto, cercare parcheggio per vedere il nostro film, come quel signore di Torino che ha detto “sono uno di quei bambini che mandavano di là” e la signora di Genova che ha detto “io sono stata Delia ma non lo sono più”.

L’ESORDIO ALLE PORTE DELLA MENOPAUSA PERCHÉ LEI DEVE ESSERE SEMPRE LA PIÙ SIMPATICA DI TUTTI #David69 pic.twitter.com/iNiweycMgD — (@victimofmyfeels) May 3, 2024

Tutti i premi

MIGLIOR FILM

VINCITORE: Io capitano di Matteo Garrone

C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti

La chimera di Alice Rohrwacher

Rapito di Marco Bellocchio

MIGLIOR REGIA

VINCITORE: Matteo Garrone – Io capitano

Nanni Moretti – Il sol dell’avvenire

Andrea Di Stefano – L’ultima notte di Amore

Alice Rohwracher – La chimera

Marco Bellocchio – Rapito

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

VINCITORE: Michele Riondino – Palazzina LAF

Valerio Mastandrea – C’è ancora domani

Antonio Albanese – Cento domeniche

Pierfrancesco Favino – Comandante

Josh O’Connor – La chimera

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

VINCITRICE: Paola Cortellesi – C’è ancora domani

Isabella Ragonese – Come pecore in mezzo ai lupi

Micaela Ramazzotti – Felicità

Linda Caridi – L’ultima notte di Amore

Barbara Ronchi – Rapito

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

VINCITRICE: Emanuela Fanelli – C’è ancora domani

Romana Maggiora Vergano – C’è ancora domani

Barbora Bobulova – Il sol dell’avvenire

Alba Rohrwacher – La chimera

Isabella Rossellini – La chimera

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

VINCITORE: Elio Germano – Palazzina LAF

Adriano Giannini – Adagio

Giorgio Colangeli – C’è ancora domani

Vinicio Marchioni – C’è ancora domani

Silvio Orlando – Il sol dell’avvenire

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

VINCITORE: Paola Cortellesi – C’è ancora domani

Giacomo Abbruzzese – Disco Boy

Micaela Ramazzotti – Felicità

Michele Riondino – Palazzina LAF

Giuseppe Fiorello – Stranizza d’amuri

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

VINCITORI: Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi – C’è ancora domani

Francesca Marciano, Nanni Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella – Il sol dell’avvenire

Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini e Andrea Tagliaferri – Io capitano

Alice Rohrwacher – La chimera

Maurizio Braucci, Michele Riondino – Palazzina LAF

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

VINCITORI: Marco Bellocchio e Susanna Nicchiarelli – Rapito

Pietro Marcello, Maurizio Braucci e Maud Ameline – Le vele scarlatte

Giorgio Diritti e Fredo Valla – Lubo

Emma Dante, Elena Stancanelli e Giorgio Vasta – Misericordia

Armando Festa e Sydney Sibilia – Mixed by Erry

MIGLIOR DOCUMENTARIO

VINCITORE: Laggiù qualcuno mi ama

Enzo Jannacci – Vengo anch’io

Io, noi e Gaber

Mur

Roma, santa e dannata

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

VINCITORE: Anatomia di una caduta

As Bestas

Foglie al vento

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

MIGLIOR PRODUZIONE

VINCITORE: Io capitano

C’è ancora domani

Comandante

Disco Boy

La chimera

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

VINCITORE: Paolo Carnera – Io capitano

Davide Leone – C’è ancora domani

Ferran Paredes Rubio – Comandante

Hélène Louvart – La chimera

Francesco Di Giacomo – Rapito

MIGLIOR COMPOSITORE

VINCITORI: Subsonica – Adagio

Lele Marchitelli – C’è ancora domani

Franco Piersanti – Il sol dell’avvenire

Andrea Farri – Io capitano

Santi Pulvirenti – L’ultima notte di Amore

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

VINCITORE: La mia terra di Diodato per Palazzina Laf

Adagio dei Subsonica

Il più bel secolo della mia vita di Brunori Sas

Io capitano di Andrea Farri e Seydou Sarr

Mixed by Erry di Liberato

MIGLIOR SCENOGRAFIA

VINCITORE: Rapito

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

MIGLIORI COSTUMI

VINCITORE: Rapito

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

MIGLIOR TRUCCATORE

VINCITORE: Rapito

Adagio

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

MIGLIOR ACCONCIATURA

VINCITORE: Rapito

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

MIGLIOR MONTAGGIO

VINCITORE: Marco Spolentini – Io capitano

Valentina Mariani – C’è ancora domani

Giogiò Franchini – L’ultima notte di Amore

Nelly Quettier – La chimera

Francesca Calvelli e Stefano Mariotti – Rapito

MIGLIOR SUONO

VINCITORE: Io capitano

C’è ancora domani

Comandante

Il sol dell’avvenire

La chimera

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI VISIVI

VINCITORI: Io capitano

Adagio

Comandante

Denti da squalo

Rapito

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

VINCITORE: The Meatseller

Asterion

Foto di gruppo

In quanto a noi

We Should All Be Futurist

DAVID GIOVANI

VINCITORE: C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

L’ultima volta che siamo stati bambini

Stranizza d’amuri

DAVID DELLO SPETTATORE

C’è ancora domani di Paola Cortellesi