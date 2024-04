Parpiglia parla di Tommaso Zorzi e Drag Race: “Un fallimento, flop totale!”

Dopo aver lavorato insieme prima, durante e dopo il Grande Fratello Vip, tra Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia qualcosa si è “rotto” ed i loro rapporti non si sono chiusi nel migliore dei modi.

In questi giorni, proprio il giornalista ha parlato di Drag Race Italia, programma che ha visto la partecipazione di Tommaso Zorzi in qualità di giudice mentre proprio Parpiglia gli faceva da autore.

Attualmente, c’è grande agitazione riguardo al destino di Drag Race Italia poiché Paramount ha deciso di non produrre la quarta stagione.

Nonostante TvBlog abbia menzionato l’interesse di “altri broadcaster”, sembra che l’unico candidato credibile per portare avanti una quarta edizione sia World Of Wonder.

Intanto, proprio Parpiglia ha ricordato, ospite a Casa Sdl, quella collaborazione, così come riportano i colleghi di Biccy.it:

Real Time ha fatto delle scelte che non condivido come Drag Race Italia che in quei due anni è stato un fallimento, un flop totale. Io ho fatto la prima edizione, me la sono fatta tutta e anche di più. Ma sapevo che non era un programma giusto. L’Italia non era ancora pronta. E infatti la terza edizione non l’hanno fatta e l’hanno ceduta a Paramount.