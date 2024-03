“Non rinnegherò mai il Grande Fratello!”: Tommaso Zorzi verso una nuova esperienza tv, ecco qual è il suo sogno

Tommaso Zorzi è ufficialmente uno dei nuovi volti di Cortesie per gli ospiti, il programma in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Real Time. Si tratta di uno dei programmi di punta della rete, al quale lo stesso Zorzi si è proposto con un pizzico di coraggio e incoscienza. Una scelta che però è sembrata subito azzeccata al direttore di Real Time Gesualdo Vercio.

Tommaso Zorzi, il percorso al Grande Fratello ed il suo sogno

Dopo aver partecipato in due occasioni come concorrente, questa volta Tommaso Zorzi approda a Cortesie per gli ospiti nei panni del giudice, al fianco dell’elegantissima Csaba dalla Zorza e di Roberto Valbuzzi. Intervistato da TvBlog.it, Tommaso ha svelato:

Mi sono trovato bene con loro, da subito. Sono stati accoglienti, c’è molto rispetto tra di noi, ci stiamo simpatici e ci frequentiamo anche fuori dal set.

Il punto di svolta professionale, per Zorzi, è stato rappresentato dal Grande Fratello Vip, vincendo la quinta edizione dopo tre mesi di reclusione. Come è cambiata la sua vita lavorativa da allora?

Il Grande Fratello è stato un grandissimo acceleratore, grazie a quella esperienza ho fatto programmi che altrimenti avrei forse ottenuto con molta più fatica. Ho fatto cose senza avere l’esperienza per farle, ma a me piace buttarmi e ne sono uscito sempre illeso.

Tuttavia non si è mai montato la testa:

Sono molto scaramantico e superstizioso, non riesco neanche a gioire di un successo, perché penso che se lo facessi mi porterei sfiga.

Nel corso dell’intervista Tommaso ha voluto ricordare anche lo speciale rapporto avuta con Maurizio Costanzo:

Costanzo per me è stato un maestro. Era una leggenda, ha fatto la storia della tv italiana. Pensare che mi abbia scelto per affiancarlo al Costanzo Show è un’emozione indescrivibile a parole.

Dal punto di vista professionale, l’ex Vippone si definisce un “personaggio televisivo”, pur aspirando alla conduzione ammette che gli piace fare anche altro. Tuttavia ha svelato di non voler rinnegare il suo percorso al Grande Fratello:

Mai. Perché dovrei? Mai. Altrimenti lo avrei già fatto! Ho un senso dell’umorismo e un modo di vedere le cose che non mi permettono di rinnegare le cose. Anche tra 20 anni le mie clip al Gf mi faranno ridere, come oggi.

Proprio nel reality espresso un’opinione non proprio clemente su Pierluigi Diaco, ma oggi ammette di non aver mai chiarito:

So che non ha preso bene le mie parole. E il fatto che non le abbia prese bene forse dà ragione a me (ride, Ndr). Ho commentato dei siparietti in cui lui non ne usciva benissimo, non sembrava una persona simpatica, ecco. Poi magari lo è, ma non per forza uno deve esserlo.

Al tempo stesso ha rivendicato la sua indignazione per una battutaccia fatta da Pucci in un suo spettacolo in cui lo citava.

Ed il futuro?