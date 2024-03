Tommaso Zorzi dice la sua su Beatrice Luzzi al Grande Fratello e svela un retroscena: “Ho scritto a Chiara Ferragni”

Nella sua lunga intervista a Vanity Fair, Tommaso Zorzi non ha parlato solo della sua vita privata. Oltre a commentare il suo imminente approdo a Cortesie per gli ospiti nei panni di nuovo giudice, ha anche detto la sua sull’attuale Grande Fratello e sul caso che ha coinvolto Chiara Ferragni.

Tommaso Zorzi, il commento sul Grande Fratello e su Chiara Ferragni

Tommaso Zorzi ha vissuto in modo totalizzante l’esperienza del Grande Fratello, in quanto ha vinto l’edizione numero cinque della versione in salsa Vip. Un’esperienza intensa e che in qualche modo ha anche cambiato la sua vita dopo la sua uscita dal reality:

Da quando sono uscito dal Grande Fratello ho fatto tutta una cosa dopo l’altra, non ho mai avuto il tempo di fermarmi e di riflettere se facevo tutto questo per la fame di esserci o la voglia di provarci. Sono arrivato alla conclusione che ero più preoccupato di dimostrare qualcosa agli altri anziché a me stesso: quando l’ho capito mi sono fermato per capire dove stavo andando e cosa avrei voluto fare, cercando di costruirmi una credibilità che, per chi fa questo mestiere, è indispensabile.

A proposito del Grande Fratello, cosa pensa Zorzi dell’attuale edizione che sta ormai per concludersi?

Il canale 55 ogni tanto lo tengo in sottofondo. Sono grato ad Alfonso e alla sua squadra perché sono stati molto gentili con me, rispettando anche la mia scelta di andarmene. Mi hanno capito, e non era scontato. Di quest’edizione ho visto poco. Mi sembra di capire che Beatrice Luzzi sia un po’ la regina delle dinamiche: è sicuramente una persona con cui avrei legato.

Infine ha detto la sua anche sul caso Chiara Ferragni: