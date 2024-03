Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5, si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair. Volto noto sui social, Zorzi si prepara alla sua nuova avventura televisiva, dal momento che sarà nuovo giudice nel programma di Real Time, Cortesie per gli ospiti. Oltre a parlare del suo nuovo impegno professionale, Tommaso si è però dilungato anche svelando alcuni retroscena sulla sua vita privata.

Dalla fine della storia d’amore con Tommaso Stanzani all’attuale situazione sentimentale, Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni a cuore aperto, nel corso delle quali ha anche svelato perché sarebbe finita con il giovane ballerino, ex concorrente di Amici.

Proprio la fine della relazione con Stanzani, ha significato per Zorzi un punto di svolta nella sua vita, tanto da aver fatto mea culpa spiegando di chi sarebbe stata la colpa della rottura:

La fine del rapporto con lui ha segnato la fine di un’epoca legata a quella centrifuga di roba iniziata al GF. Quando è finita, è iniziato un percorso individuale che mi ha portato a interrogarmi su di me e a come sarei voluto apparire agli occhi della gente. Sono arrivato alla conclusione che mi piacerebbe essere ricordato come un ragazzo perbene e con i piedi per terra: è la cosa a cui terrei di più.

Questa relazione è finita sicuramente per colpa mia. Non è successo un fatto eclatante, ma senz’altro non mi sono comportato bene con Tommaso perché ero completamente assorbito da me stesso. Dalle cose più stupide alle cose più grandi, tendevo a non interpellarlo e a prendere io le decisioni, che si andasse a Cortina nel weekend o che si cambiasse il divano in salotto.