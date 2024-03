Stefano Miele dopo aver lasciato la Casa del Grande Fratello svela gli attuali rapporti con Tommaso Zorzi (vincitore dell’edizione più iconica del programma).

Intervistato dai colleghi di ComingSoon, Stefano Miele racconta quali sono i suoi attuali rapporti con il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Non ci siamo mai allontanati. Abbiamo condiviso un’ amicizia adolescenziale pur avendo allora 22 e 27 anni. Ora ci stiamo entrambi dedicando al lavoro e agli affetti personali. Sono un suo grande fan.

Stefano Miele, in ultimo, ha parlato dei suoi compagni d’avventura svelando il suo punto di vista su Beatrice Luzzi:

Avrei molto da dire sul look di tutti ma mi sono limitato ad essere un buon esempio. Darei il consiglio che darei anche a me stesso, cioè di essere più spontanei e di ricordarsi che questa non è la casa delle opportunità ma la Casa del Grande Fratello dove le opportunità puoi crearle da te.

Per quanto riguarda Beatrice, me la sono portata con me nella valigia e ho lasciato una Bea calma, nostalgica e impaziente di arrivare alla fine. Io sono un suo sostenitore.

Oltre a sperare nella sua vittoria penso molto di più: ha rappresentato una vittoria culturale per il programma rendendo universali ogni discorso affrontato.