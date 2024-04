Vladimir Luxuria, intervistata tra le pagine del Corriere Adriatico, ha svelato per quale motivo non ha fatto la transizione completa. Vladimir Luxuria: “Ecco perché non ho completato la transizione” Non ho completato la transizione perché nei miei rapporti sessuali voglio anche l’appagamento, e dato che mi piace raggiungere l’orgasmo, non voglio privarmene. All’inizio credevo di …

Leggi tutto “Vladimir Luxuria: “Ecco perché non ho completato la transizione””