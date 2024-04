Isola dei Famosi 2024, Mediaset interviene sui look di Vladimir Luxuria: la particolare richiesta

La diciottesima e nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024 sta per prendere ufficialmente il via ma in attesa della prima puntata di questa sera, non mancano alcuni bizzarri retroscena, resi noti da Dagospia. Il primo riguarderebbe proprio la nuova padrona di casa, Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi 2024: il retroscena sul look di Vladimir Luxuria

Come sappiamo, Vladimir ha preso il posto di Ilary Blasi, dopo essere stata in precedenza opinionista (e prima ancora anche naufraga e inviata). Così come già accaduto con altri programmi, a partire dall’ultima edizione del Grande Fratello, non mancano anche per l’Isola dei Famosi delle novità.

I vertici di Mediaset continuano a premere sulla linea della sobrietà, come già accaduto con Pomeriggio 5 e poi con il reality di Alfonso Signorini. Lo stesso, a quanto pare, vale anche per l’Isola dei Famosi. Anche per tale ragione, oltre al ritorno di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista, si è deciso di affidare lo stesso compito anche al giornalista Dario Maltese, come accaduto con Cesara Buonamici per il GF.

Altra novità andrebbe a coinvolgere anche la conduttrice Vladimir Luxuria, almeno stando a quanto reso noto da Dagospia, che alla vigilia della prima puntata dell’Isola dei Famosi ha posto l’accento su un retroscena. Pare, nel dettaglio, che questo riguardi soprattutto il look della padrona di casa:

“Ma come ti vesti?”, urlavano ai disperati di turno Enzo Miccio e Carla Gozzi. Una scena simile, a tratti surreale, si ripete dalle parti del Biscione. Questa sera prenderà il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. All’ex parlamentare è stato chiesto un look sobrio, niente eccessi. I suoi vestiti sono stati visionati e approvati dai vertici Mediaset.

Vladimir ci ha sicuramente abituati a look spesso eccentrici ed a quanto pare Mediaset sarebbe corsa ai ripari assicurandosi così l’assenza di critiche e polemiche sin dall’esordio.