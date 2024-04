Fedez è gay? Per anni si sono rincorse queste insinuazioni sull’orientamento sessuale del marito di Chiara Ferragni. Ieri, ospite da Belve, il rapper è intervenuto nuovamente sulla questione.

Sempre sulla fine del rapporto con Chiara Ferragni, quando Fagnani gli chiede: “Si parla anche di tradimenti scoperti da sua moglie…”, il rapper inizia, rispondendo: “Ecco mi fai subito smettere di piangere”.

Fedez poi si sfoga:

Poi le precisazioni:

No non sono gay e non ho mai avuto esperienze omosessuali, non avrei problemi a dirlo se fosse vero.

Perché molti pensano che io sia gay? Perché ho un’estetica fra il tronista di Uomini & Donne e lo spacciatore del quartiere. In Italia poi è considerato virile non azzeccare i congiuntivi. Io non sono un maschio alfa, non mi interessa fare a gara a chi piscia più lontano, sono l’antirapper.

E poi forse ho tratti effeminati quando parlo e gesticolo. Non ho mai avuto esperienze omosessuali, ma mi accorgo di essere diverso da tanti miei coetanei: se metti il ragazzo italiano medio a vedere un porno gay, ti dice che fa schifo, a me non eccita sessualmente, ma non ho bisogno di fare la scena di quello che prova ribrezzo. Non mi interessa rivendicare la mia eterosessualità, se fossi omosessuale non sarebbe importante.